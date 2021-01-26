مؤشر سوق الأسهم السعودية يخسر 29.8 نقطة مع بداية تعاملات اليوم

الثلاثاء 26/يناير/2021 - 10:36 ص
سوق الأسهم السعودية
سوق الأسهم السعودية
نيفين سمير
استهل سوق الأسهم السعودية  تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، علي تراجع ، حيث هبط مؤشر السوق الرئيسي  بنسبة 0.34% خاسراً 29.83 نقطة ليصل إلى مستوى 8817.12 نقطة، فيما ارتفع مؤشر السوق الموازية- نمو بنسبة 0.3% رابحاً 78.36 نقطة ليصل إلى مستوى 26131.81 نقطة، وبلغ حجم التداول 41.3 مليون سهم بقيمة 1.4 مليار ريال.
 
وهبط 20 قطاعاً بسوق السعودية، على رأسها قطاع المرافق العامة بنسبة 1.21%، أعقبه قطاع الأدوية بنسبة 0.79%، يليه قطاع تجزئة الأغذية بنسبة 0.46%، ثم قطاع التأمين بنسبة 0.44%، ثم قطاع البنوك بنسبة 0.43%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 0.40%، ثم قطاعي الإعلام والترفيه والسلع طويلة الأجل بنسبة 0.39%، ثم قطاع الرعاية الصحية بنسبة 0.34%، ثم قطاع الخدمات الاستهلاكية بنسبة 0.32%، ثم قطاع إنتاج الأغذية بنسبة 0.31%، ثم قطاع النقل بنسبة 0.30%، ثم قطاع الصناديق العقارية المتداولة بنسبة 0.24%، فيما ارتفع قطاع الطاقة وحيداً بنسبة 0.09%.
 
وقفز 36 سهماً خلال جلسة تداول اليوم على رأسها سهم "أمانة للتأمين" بنسبة 2.99%، ثم سهم "الصقر للتأمين" بنسبة 1.75%، ثم سهم "عناية" بنسبة 1.57%، فيما تراجع 137 سهماً على رأسها سهم "زجاج" بنسبة 2.60%، ثم سهم "أسمنت المدينة" بنسبة 1.58%، ثم سهم "كهرباء السعودية" بنسبة 1.31%، فيما تصدر سهم "أمانة للتأمين" قائمة الأكثر نشاطاً بحسب القيمة وبلغ 147.7 مليون ريال سعودي.

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