مؤشر سوق الأسهم السعودية يخسر 29.8 نقطة مع بداية تعاملات اليوم

استهل سوق الأسهم السعودية تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، علي تراجع ، حيث هبط مؤشر السوق الرئيسي بنسبة 0.34% خاسراً 29.83 نقطة ليصل إلى مستوى 8817.12 نقطة، فيما ارتفع مؤشر السوق الموازية- نمو بنسبة 0.3% رابحاً 78.36 نقطة ليصل إلى مستوى 26131.81 نقطة، وبلغ حجم التداول 41.3 مليون سهم بقيمة 1.4 مليار ريال.

وهبط 20 قطاعاً بسوق السعودية، على رأسها قطاع المرافق العامة بنسبة 1.21%، أعقبه قطاع الأدوية بنسبة 0.79%، يليه قطاع تجزئة الأغذية بنسبة 0.46%، ثم قطاع التأمين بنسبة 0.44%، ثم قطاع البنوك بنسبة 0.43%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 0.40%، ثم قطاعي الإعلام والترفيه والسلع طويلة الأجل بنسبة 0.39%، ثم قطاع الرعاية الصحية بنسبة 0.34%، ثم قطاع الخدمات الاستهلاكية بنسبة 0.32%، ثم قطاع إنتاج الأغذية بنسبة 0.31%، ثم قطاع النقل بنسبة 0.30%، ثم قطاع الصناديق العقارية المتداولة بنسبة 0.24%، فيما ارتفع قطاع الطاقة وحيداً بنسبة 0.09%.