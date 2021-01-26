تجديد حبس عاطلين ضبطا بحوزتهما كيلو مخدرات بشبين القناطر

الثلاثاء 26/يناير/2021 - 10:33 ص
بوابة الفجر
محمد ضوه
أمر قاضي المعارضات، اليوم الثلاثاء، تجديد حبس عاطلين بشبين القناطر 15 يوما على ذمة التحقيقات، لاتهامهما بالإتجار بالمخدرات، وضبطهم وبحوزتهم كيلو شادو وهيروين.

تلقى اللواء فخر الدين العربي مدير أمن القليوبية، إخطارًا من اللواء حاتم حداد إدارة البحث الجنائي بالقليوبية يفيد القبض على عاطلين بحوزتهما كمية من مخدر الهيروين والشادو.

تمكن المقدم محمد فتحي رئيس مباحث شبين القناطر من ضبط المتهمين وهما "م.ج.ع" 42 عامًا، عاطل، ومقيم عزبة الشقري دائرة المركز وبحوزته كمية من مخدر الشادو تزن حوالي 600 جرام، ومبلغ مالي 130 جنيهًا وهاتفًا محمول و"و.م.ن" 29 عامًا، عاطل، ومقيم كفر شبين دائرة المركز، وبحوزته كمية من مسحوق الهيروين المخدر تزن حوالي 350 جرام ومبلغ مالي 110 جنيهات وهاتف محمول.

وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية وإحالتهما للنيابة وقاضي المعارضات الذي جدد حبسهما.

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