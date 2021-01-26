قتلى وجرحى بانفجار في مدينة تل أبيض السورية

أفادت قناة العربية، في خبر عاجل لها، اليوم الثلاثاء، مقتل 3 وإصابة 7 آخرين بانفجار في مدينة تل أبيض الخاضة للسيطرة التركية شمال سوريا.

وبحسب وسائل إعلام محلية، أصيب عدد من الأشخاص بجروح جراء حادث انفجار عبوة ناسفة في مدينة الباب بريف حلب بسوريا.

وقتل شخصان، على الأقل وجرح نحو ستة آخرين في بلدة رأس العين في ريف الحسكة يسوريا، جراء انفجار دراجة نارية مفخخة.

وشهدت المدينة الخاضعة لسيطرة فصائل تدعمها تركيا، انفجار دراجة نارية كانت مركونة قرب محل تجاري عند دوار البريد الذي سبق أن شهد انفجارا مماثلا في وقت سابق.

وفي وقت سابق، تسبب انفجار استهدف خط الغاز العربي بريف دمشق، في انقطاع التيار الكهرباء عن مختلف أنحاء سوريا.