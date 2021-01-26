26816 إصابة و627 وفاة جديدة بكورونا في البرازيل

الثلاثاء 26/يناير/2021 - 10:13 ص
فيروس كورونا
فيروس كورونا
وكالات

سجلت وزارة الصحة في البرازيل، 26816 إصابة و627 وفاة جديدة بفيروس كورونا في البلاد، وفقًا لقناة روسيا اليوم.

 

وشهدت البرازيل، ارتفاعًا في حصيلة الإصابات المسجلة بعدوى فيروس كورونا "كوفيد-19" في البلاد خلال الساعات الـ24 الماضية بواقع 26816، ليصل العدد الإجمالي إلى 8871393 حالة.

 

وجاءت هذه الحصيلة بعد أن بلغ مؤشر الإصابات الجديدة في البرازيل يوم 21 يناير 59119 حالة، وفي 22 يناير 56552، وفي 23 يناير 62334، وفي 24 يناير 28323.

 

ورصدت وزارة الصحة البرازيلية، 627 وفاة ناجمة عن المرض، لتصل حصيلة ضحايا الجائحة في البلاد إلى مستوى 217664 شخصا.

 

 

 

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