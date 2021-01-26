الأرصاد: الطقس بارد على القاهرة وبحري.. والصغرى 11 (فيديو)

استعرض برنامج "صباح الخير يا مصر"، المذاع عبر القناة الأولى، تقريرًا عن درجات الحرارة المتوقعة اليوم الثلاثاء في القاهرة والمحافظات.





ويتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد طقس بارد على السواحل الشمالية وعلى الوجه البحري والقاهرة حتى شمال الصعيد، وأن يكون الطقس ليلًا مائلًا للبرودة على القاهرة والوجه البحري والسواحل الغربية وشمال الصعيد، لطيفًا على السواحل الشرقية، معتدلًا على جنوب الصعيد وجنوب سيناء، ومن المتوقع سقوط أمطار خفيفة على أغلب المحافظات.





وننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم على النحو التالي:





القاهرة الصغرى 11 درجة والعظمى 21 درجة

الإسكندرية الصغرى 10 درجات والعظمى 20 درجة

مطروح الصغرى 10 درجات والعظمى 21 درجة

دمياط الصغرى 11 درجة والعظمى 18 درجة

بور سعيد الصغرى 12 درجة والعظمى 18 درجة

الإسماعيلية الصغرى 10 درجات والعظمى 22 درجة

السويس الصغرى 10 درجات والعظمى 21 درجة

العريش الصغرى 10 درجات والعظمى 19 درجة

رفح الصغرى 9 درجات والعظمى 19 درجة

طابا الصغرى 12 درجة والعظمى 22 درجة

شرم الشيخ الصغرى 14 درجة والعظمى 24 درجة

الغردقة الصغرى 12 درجة والعظمى 24 درجة

الفيوم الصغرى 7 درجات والعظمى 21 درجة

بنى سويف الصغرى 7 درجات والعظمى 21 درجة

أسيوط الصغرى 4 درجات والعظمى 22 درجة

الأقصر الصغرى 7 درجات والعظمى 25 درجة

أسوان الصغرى 8 درجات والعظمى 25 درجة

شلاتين الصغرى 15 درجة والعظمى 25 درجة

حلايب الصغرى 16 درجة والعظمى 24 درجة