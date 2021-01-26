أسعار اليورو مقابل الجنيه المصري اليوم الثلاثاء 26-1-2021

الثلاثاء 26/يناير/2021 - 09:59 ص
سعر اليورو في مصر اليوم الثلاثاء
سعر اليورو في مصر اليوم الثلاثاء
الفجر الاقتصادي

استقرت أسعار اليورو مقابل الجنيه المصري، اليوم  الثلاثاء 26 -1-2021، حيث سجلت في المتوسط 18.95 للشراء، 19.08 جنيه للبيع.

 

أسعار اليورو مقابل الجنيه المصري اليوم  الثلاثاء 26-1-2021 :

سعر اليورو فى البنك المركزى المصرى:

 19.04 جنيه للشراء.

19.20 جنيه للبيع. 

سعر اليورو فى البنك الأهلى المصرى

18.94 جنيه للشراء .

19.12 جنيه للبيع .

سعر اليورو فى بنك مصر:

18.94 جنيه للشراء.

19.10 جنيه للبيع.

سعر اليورو فى البنك التجارى الدولى cib

19.01 جنيه للشراء .

19.17 جنيه للبيع.

سعر اليورو اليوم في بنك عودة:

18.96 جنيه للشراء و19.14 جنيه للبيع.

سعر اليورو اليوم في  المصرف المتحد :

19.04 جنيه للشراء و19.22 جنيه للبيع.

سعر اليورو في بنك مصر ايران :

19.05 جنيه للشراء و19.27 جنيه للبيع.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

سعر اليورو مقابل الجنيه سعر اليورو في مصر الان سعر اليورو الان سعر اليورو اسعار اليورو في مصر

أخبار تهمك

مفاجأة في تشكيل بيراميدز أمام الأهلي

منذ حوالي 4 ساعات

موسيماني يقترب من حسم مصير نجمي الأهلي

منذ أقل من ساعتين

سموحة يصدر بيانا ناريا للرد على تحويل رئيس النادي للجنة الانضباط

منذ حوالي 12 ساعة

تفاصيل عقد ديانج الجديد مع الأهلي

منذ حوالي 3 ساعات

مفاجأة في تشكيل الأهلي المتوقع أمام بيراميدز

منذ حوالي 10 ساعات

مفاجأت بالجملة في التشكيلة المتوقعة لقمة الأهلي وبيراميدز

منذ ساعة و 25 دقيقة

صفقة مدوية.. باتشيكو يطلب ضم نجم المقاولون العرب

منذ حوالي 16 ساعة

تاجيل مواجهة الباطن والعين في الدوري السعودي

منذ حوالي 22 ساعة

أرتيتا يطلب ضم نجم ريال مدريد قبل مواجهة مان يونايتد

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. موسيماني يُعلن قائمة الأهلي لمواجهة بيراميدز

منذ حوالي 15 ساعة

عاجل.. الأهلي يحصن نجوم الفريق خوفاً من لدغة السعيد

منذ حوالي 16 ساعة

بايدن يوقع قرارًا بشأن معظم المواطنين غير الأمريكيين

منذ ساعة و 21 دقيقة

عاجل.. ضربة موجعة في الأهلي قبل موقعة بيراميدز

منذ حوالي 16 ساعة

مفاجأت بالجملة في تشكيل الأهلي المتوقع أمام بيراميدز

منذ ثلث ساعة

نجم الزمالك يدخل في صدام حاد مع باتشيكو

منذ حوالي 13 ساعة

وزير الصحة تفجر مفاجأة حول سعر لقاح كورونا للمصريين

منذ يوم

موضوعات متعلقة

سعر اليورو مقابل الجنيه خلال منتصف تعاملات اليوم الخميس 4-7-2019

أسعار اليورو أمام الجنيه اليوم الثلاثاء ثالث أيام عيد الاضحى 13-8-2019 بالبنوك

أسعار اليورو أمام الجنيه اليوم الأربعاء 14 -8-2019 بالبنوك

سعر اليورو اليوم في السوق السوداء الاربعاء 13 نوفمبر وأخر تحديث في البنوك الكبرى

سعر اليورو اليوم الثلاثاء 17-3-2020 في البنوك مقابل الجنيه

سعر اليورو الأوروبى اليوم الثلاثاء 15-9-2020 مقابل الجنيه

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
05:55 م

عاجل.. ضربة موجعة في الأهلي قبل موقعة بيراميدز

مفاجأت بالجملة في التشكيلة المتوقعة لقمة الأهلي وبيراميدز

09:00 ص

مفاجأة في تشكيل بيراميدز أمام الأهلي

06:04 ص

تاجيل مواجهة الباطن والعين في الدوري السعودي

12:03 م

موسيماني يقترب من حسم مصير نجمي الأهلي

08:32 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: مصطفى الفقى الذى عرفت

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: زوجة مولانا 5.. الشفاء من مولانا

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 26.. « أبنائي الأعزاء.. شكرا» مبادئ عبدالناصر Vs انفتاح السادات