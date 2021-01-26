أسعار اليورو مقابل الجنيه المصري اليوم الثلاثاء 26-1-2021
الثلاثاء 26/يناير/2021 - 09:59 ص
الفجر الاقتصادي
استقرت أسعار اليورو مقابل الجنيه المصري، اليوم الثلاثاء 26 -1-2021، حيث سجلت في المتوسط 18.95 للشراء، 19.08 جنيه
للبيع.
أسعار اليورو مقابل الجنيه المصري اليوم الثلاثاء 26-1-2021 :
سعر اليورو فى البنك المركزى المصرى:
19.04 جنيه للشراء.
19.20 جنيه للبيع.
سعر اليورو فى البنك الأهلى المصرى
18.94 جنيه للشراء .
19.12 جنيه للبيع .
سعر اليورو فى بنك مصر:
18.94 جنيه للشراء.
19.10 جنيه للبيع.
سعر اليورو فى البنك التجارى الدولى cib
19.01 جنيه للشراء .
19.17 جنيه للبيع.
سعر اليورو اليوم في بنك عودة:
18.96 جنيه للشراء و19.14 جنيه للبيع.
سعر اليورو اليوم في المصرف
المتحد :
19.04 جنيه للشراء و19.22 جنيه للبيع.
سعر اليورو في بنك مصر ايران :
19.05 جنيه للشراء و19.27 جنيه للبيع.
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