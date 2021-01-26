استقرت أسعار اليورو مقابل الجنيه المصري، اليوم الثلاثاء 26 -1-2021، حيث سجلت في المتوسط 18.95 للشراء، 19.08 جنيه للبيع.

أسعار اليورو مقابل الجنيه المصري اليوم الثلاثاء 26-1-2021 :

سعر اليورو فى البنك المركزى المصرى:

19.04 جنيه للشراء.

19.20 جنيه للبيع.

سعر اليورو فى البنك الأهلى المصرى

18.94 جنيه للشراء .

19.12 جنيه للبيع .

سعر اليورو فى بنك مصر:

18.94 جنيه للشراء.

19.10 جنيه للبيع.

سعر اليورو فى البنك التجارى الدولى cib

19.01 جنيه للشراء .

19.17 جنيه للبيع.

سعر اليورو اليوم في بنك عودة:

18.96 جنيه للشراء و19.14 جنيه للبيع.

سعر اليورو اليوم في المصرف المتحد :

19.04 جنيه للشراء و19.22 جنيه للبيع.

سعر اليورو في بنك مصر ايران :

19.05 جنيه للشراء و19.27 جنيه للبيع.