صلاح ينتظر.. موعد مباراة ليفربول المقبلة فى الدوري الإنجليزي

الثلاثاء 26/يناير/2021 - 09:58 ص
محمد صلاح
محمد صلاح
علي ماهر حلمي
يواجه نادي ليفربول المحترف بين صفوفه الدولي المصري محمد صلاح، نظيره نادي توتنهام هوتسبير يوم الخميس المقبل ضمن منافسات بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز "بريميرليج".

وتذاع المباراة بين الفريقين على قناة بي أن سبورت 1 المشفرة المالكة لحقوق بث بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز "بريميرليج" فى الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

وتقام المباراة بين الفريقين فى تمام الساعة العاشرة مساءا بتوقيت القاهرة على ملعب توتنهام هوتسبير الدولي بالعاصمة الإنجليزية لندن.

ويحتل نادي ليفربول المركز الرابع بجدول ترتيب بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز بينما يحتل نادي توتنهام هوتسبير المركز الخامس.

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