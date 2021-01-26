أسعار الريال السعودي بالبنوك المصرية اليوم الثلاثاء 26-1-2021

الثلاثاء 26/يناير/2021 - 08:30 ص
أسعار اريال السعودي
أسعار اريال السعودي
الفجر الاقتصادي

سجلت أسعار صرف الريال السعودي مقابل الجنيه المصري،  اليوم    الثلاثاء 26-1-2021 استقرار حيث بلغت في المتوسط نحو 4.16 جنيه للشراء و4.20 جنيه للبيع، جاء هذا مع قيام الملكة العربية السعودية بتعين محافظ جديد للبنك المركزي السعودي.

 

 

وأفتتحت اسعار  الريال السعودي  تعاملات، اليوم   الثلاثاء26 -1-2021 ، في البنوك المصرية على الآتي :

سعر  الريال السعودي في البنك المركزي: 4.16جنيه للشراء و 4.19 جنيه للبيع.

سعر الريال السعوديفي بنك عودة: : 4.16جنيه للشراء و 4.19 جنيه للبيع.

 سعر الريال السعودي في البنك المصري الخليجي: 4.16جنيه للشراء و 4.19 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في البنك المصري الخليجي: : 4.16جنيه للشراء و 4.19 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك التعير والاسكان :4.07 جنيه للشراء و 4.23 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في البنك الأهلى الكويت: 4.13 جنيه للشراء و 4.19 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في الممصرف المتحد: 4.16جنيه للشراء و4.21  جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في البنك التجاري الدولي: 4.12 جنيه للشراء و4.21 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في البنك العربي الافريقي: : 4.16جنيه للشراء و 4.19 جنيه للبيع.

السعودية تعين محافظ جديد للبك المركزي:

وأعلن ولي العهد السعودي سلمان بن عبد العزيز أعفاء محافظ البنك المركزي أحمد بن عبد الكريم الخليفي من منصبه.


وجاء في بيان الوكالة أن "معالي الدكتور فهد بن عبد الله بن عبد اللطيف المبارك يعين محافظا للبنك المركزي السعودي بمرتبة وزير."


شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

سعر صرف الريال السعودي في مصر اسعار الريال السعودي أمام الجنيه اسعار الريال السعودي

أخبار تهمك

بايدن يوقع قرارًا بشأن معظم المواطنين غير الأمريكيين

منذ أقل من ساعة

أرتيتا يطلب ضم نجم ريال مدريد قبل مواجهة مان يونايتد

منذ ساعة و 23 دقيقة

مفاجأة في تشكيل الأهلي المتوقع أمام بيراميدز

منذ حوالي 9 ساعات

نجم الزمالك يدخل في صدام حاد مع باتشيكو

منذ حوالي 13 ساعة

موسيماني يقترب من حسم مصير نجمي الأهلي

منذ ساعة و 23 دقيقة

عاجل.. ضربة موجعة في الأهلي قبل موقعة بيراميدز

منذ حوالي 16 ساعة

تاجيل مواجهة الباطن والعين في الدوري السعودي

منذ حوالي 22 ساعة

مفاجأت بالجملة في التشكيلة المتوقعة لقمة الأهلي وبيراميدز

منذ أقل من ساعة

سموحة يصدر بيانا ناريا للرد على تحويل رئيس النادي للجنة الانضباط

منذ حوالي 11 ساعة

عاجل.. موسيماني يُعلن قائمة الأهلي لمواجهة بيراميدز

منذ حوالي 15 ساعة

بايدن يوقع قرارًا بشأن معظم المواطنين غير الأمريكيين

منذ أقل من ساعة

صفقة مدوية.. باتشيكو يطلب ضم نجم المقاولون العرب

منذ حوالي 15 ساعة

وزير الصحة تفجر مفاجأة حول سعر لقاح كورونا للمصريين

منذ يوم

عاجل.. الأهلي يحصن نجوم الفريق خوفاً من لدغة السعيد

منذ حوالي 16 ساعة

تفاصيل عقد ديانج الجديد مع الأهلي

منذ حوالي 3 ساعات

مفاجأة في تشكيل بيراميدز أمام الأهلي

منذ حوالي 4 ساعات

موضوعات متعلقة

أسعار الدولار تستقر بداية تعاملات اليوم الثلاثاء بعد ارتفاعات 2 قرشا

أسعار الريال السعودي في البنوك المصرية اليوم الثلاثاء 19-1-2021

أسعار الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري اليوم الثلاثاء 19-1-2021 بالبنوك

أسعار الجنيه الاسترليني مقابل الجنيه المصري اليوم الثلاثاء 19-1-2021

أسعار الدولار تستقر بداية تعاملات اليوم الأربعاء 20-1-2021

أسعار الريال السعودي مقابل الجنيه المصري اليوم الأربعاء 20-1-2021

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
05:55 م

عاجل.. ضربة موجعة في الأهلي قبل موقعة بيراميدز

مفاجأت بالجملة في التشكيلة المتوقعة لقمة الأهلي وبيراميدز

09:00 ص

مفاجأة في تشكيل بيراميدز أمام الأهلي

06:04 ص

تاجيل مواجهة الباطن والعين في الدوري السعودي

12:03 م

موسيماني يقترب من حسم مصير نجمي الأهلي

08:32 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: مصطفى الفقى الذى عرفت

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: زوجة مولانا 5.. الشفاء من مولانا

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 26.. « أبنائي الأعزاء.. شكرا» مبادئ عبدالناصر Vs انفتاح السادات