أسعار الريال السعودي بالبنوك المصرية اليوم الثلاثاء 26-1-2021

سجلت أسعار صرف الريال السعودي مقابل الجنيه المصري، اليوم الثلاثاء 26-1-2021 استقرار حيث بلغت في المتوسط نحو 4.16 جنيه للشراء و4.20 جنيه للبيع، جاء هذا مع قيام الملكة العربية السعودية بتعين محافظ جديد للبنك المركزي السعودي.

وأفتتحت اسعار الريال السعودي تعاملات، اليوم الثلاثاء26 -1-2021 ، في البنوك المصرية على الآتي :

سعر الريال السعودي في البنك المركزي: 4.16جنيه للشراء و 4.19 جنيه للبيع.

سعر الريال السعوديفي بنك عودة: : 4.16جنيه للشراء و 4.19 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في البنك المصري الخليجي: 4.16جنيه للشراء و 4.19 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في البنك المصري الخليجي: : 4.16جنيه للشراء و 4.19 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك التعير والاسكان :4.07 جنيه للشراء و 4.23 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في البنك الأهلى الكويت: 4.13 جنيه للشراء و 4.19 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في الممصرف المتحد: 4.16جنيه للشراء و4.21 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في البنك التجاري الدولي: 4.12 جنيه للشراء و4.21 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في البنك العربي الافريقي: : 4.16جنيه للشراء و 4.19 جنيه للبيع.

السعودية تعين محافظ جديد للبك المركزي:

وأعلن ولي العهد السعودي سلمان بن عبد العزيز أعفاء محافظ البنك المركزي أحمد بن عبد الكريم الخليفي من منصبه.





وجاء في بيان الوكالة أن "معالي الدكتور فهد بن عبد الله بن عبد اللطيف المبارك يعين محافظا للبنك المركزي السعودي بمرتبة وزير."



