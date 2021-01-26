تريبل اتش يسبب خيبة أمل كبيرة لعشاق المصارعة الحرة

سبق وان عاد تريبل اتش إلى منافسات عرض الرو خلال الأسبوع الماضي وذلك بصفته النجم النشط قبل مواجهة راندي أورتين في دفاع الشوارع.

وقالت بعض التقارير الصحفية الصادرة من العاصمة الأمريكية أن عودة إتش لن تؤدي إلى أي شيء كبير وكانت مجرد الظهور لمرة واحدة فقط.

وكان يستوجب على تريبل إتش العودة إلى رو من أجل الفراغ الذي خلفه درو ماكنتاير الذي لم يتمكن من لحضور بعد إختبارات فيروس كورونا التي جاءت إيجابية.



