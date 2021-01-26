خسائر فادحة لأندية القمة في أوروبا

الثلاثاء 26/يناير/2021 - 08:58 ص
خسائر فادحة لأندية القمة في اوروبا
خسائر فادحة لأندية القمة في اوروبا
وكالات
كشفت مؤسسة ديلويت، عن خسائر تقدر بنحو ملياري يورو (2.43 مليار يورو) لأندية أوروبا بحلول نهاية موسم 2020-2021، بسبب الآثار الاقتصادية لجائحة كوفيد-19.

وقال التقرير اليوم الثلاثاء إن "هذا المبلغ الضخم يتضمن خسائر موسم 2019-2020، عندما حصد أول 20 نادياً في قائمة الإيرادات في أوروبا 8.2 مليار يورو فيما بينها، وهو ما يقل بنسبة 12% عن الموسم الماضي.

وهذا التراجع البالغ 1.1 مليار يورو يعود إلى انخفاض إيرادات حقوق البث في السنة المالية التي تنتهي في 2021، حيث توقفت أغلب مسابقات الدوري الكبرى في مارس من العام الماضي بسبب الوباء.

وفي ظل إقامة أغلب المباريات دون حضور مشجعين منذ يونيو حزيران، فإن إيرادات أيام المباريات لأندية أوروبا الكبرى من المنتظر أن تبقى قريبة من الصفر حتى نهاية موسم 2020-2021.

وقال الشريك في وحدة الإحصاءات الرياضية التابعة لمؤسسة ديلويت، دان جونز "تعد إيرادات أيام المباريات حجر الأساس في النموذج التجاري لأي ناد وتساعد في باقي أنشطة جذب الإيرادات الأخرى".

وأضاف "سيعتمد الجزء الأخير من آثار الجائحة على كرة القدم، وبشكل ليس بالقليل، على موعد وكيفية عودة المشجعين".

ولم يتغير ترتيب صدارة الدوري المالي لكرة القدم، حيث حافظ برشلونة على القمة بإيرادات سنوية تبلغ 715.1 مليون يورو.

ورغم ذلك عانى العملاق الإسباني من ثاني أكبر تراجع في الإيرادات بين الأندية الموجودة في القائمة، بعدما أصبح في موسم 2018-2019 أول ناد يكسر حاجز الإيرادات البالغ 800 مليون يورو.

وسجل ريال مدريد زيادة بنسبة 8 بالمئة في إيرادات الإعلانات ليحتفظ بالمركز الثاني بإيرادات تبلغ 714.9 مليون يورو، بينما تقدم بايرن ميونيخ بطل أوروبا إلى المركز الثالث برصيد 634.1 مليون يورو، بعدما نال ثلاثية من الألقاب في الموسم الماضي.

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