أسعار الجنيه الاسترليني مقابل الجنيه المصري اليوم الثلاثاء 26-1-2021
سجل سعر صرف الجنيه الاسترليني مقابل الجنيه المصري ، استقرار اليوم لثلاثاء
21-12-2020 بالبنوك، بعد ارتفاعات قوية حققها في تعاملات الأسبوع الماضي.
وتستعرض بوابة "الفجر"، أسعار صرف الجنيه الاسترليني مقابل
الجنيه المصري بالبنوك اليوم الاثنين 21-12-2020 :
البنك المركزي:21.44جنيه للشراء 21.66 جنيه للبيع.
بنك عودة : 21.07 جنيه للشراء و21.39 جنيه للبيع.
بنك الأهلى اليوناني: 21.07 جنيه للشراء و21.39 جنيه للبيع.
البنك المصري الخليجي: :21.44جنيه للشراء 21.66 جنيه للبيع.
بنك مصر ايران: 21.04 جنيه للشراء و21.37 جنيه للبيع.
البنك الأهلى الكويتي:21.44جنيه للشراء 21.66 جنيه للبيع.
البنك التجاري الدولي:21.43جنيه للشراء 21.64 جنيه للبيع.
بنك جريدي أكريكول:21.38 جنيه للشراء 21.68 جنيه للبيع.
أعبلي سعر لشراء الجنيه الاسترليني:
قدم بنك الأهلي الكويتي أعلي سعر لشراء الجنيه الاسترليني عند 21.44
جنيه.
اقل سعر لبيع الجنيه
الأسترليني:
وعرض بنك العربي الفاريقي اقل سعر لبيع " الجنيه الاسترليني"
عند 20.57 جنيه.
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