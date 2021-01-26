أسعار الجنيه الاسترليني مقابل الجنيه المصري اليوم الثلاثاء 26-1-2021

الثلاثاء 26/يناير/2021 - 08:48 ص
اسعار الجنيه الاسترليني اليوم الثلاثاء
اسعار الجنيه الاسترليني اليوم الثلاثاء
الفجر الاقتصادي

سجل سعر صرف الجنيه الاسترليني مقابل الجنيه المصري ، استقرار اليوم لثلاثاء 21-12-2020 بالبنوك، بعد ارتفاعات قوية حققها في تعاملات الأسبوع الماضي.

 

 

وتستعرض بوابة "الفجر"، أسعار صرف الجنيه الاسترليني مقابل الجنيه المصري بالبنوك اليوم الاثنين 21-12-2020 :

 

البنك المركزي:21.44جنيه للشراء 21.66 جنيه للبيع.

 

بنك عودة : 21.07 جنيه للشراء  و21.39 جنيه للبيع.

 

بنك الأهلى اليوناني: 21.07 جنيه للشراء  و21.39 جنيه للبيع.

 

البنك المصري الخليجي: :21.44جنيه للشراء 21.66 جنيه للبيع.

 

بنك مصر ايران: 21.04 جنيه للشراء و21.37 جنيه للبيع.

 

البنك الأهلى الكويتي:21.44جنيه للشراء 21.66 جنيه للبيع.

 

البنك التجاري الدولي:21.43جنيه للشراء 21.64 جنيه للبيع.

 

بنك جريدي أكريكول:21.38 جنيه للشراء 21.68 جنيه للبيع.

 

أعبلي سعر لشراء الجنيه الاسترليني:

قدم بنك الأهلي الكويتي أعلي سعر لشراء الجنيه الاسترليني عند 21.44 جنيه.

 

اقل سعر لبيع  الجنيه الأسترليني:

 

وعرض بنك العربي الفاريقي اقل سعر لبيع " الجنيه الاسترليني" عند 20.57 جنيه.

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