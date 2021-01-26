أرتيتا يطلب ضم نجم ريال مدريد قبل مواجهة مان يونايتد

أفادت تقارير صحفية إنجليزية، ان نادي أرسنال اقترب من التعاقد مع النرويجي مارتن أوديجارد لاعب وسط فريق ريال مدريد الإسباني، في الميركاتو الشتوي الحالي.





وأشارت التقارير إلى أن أرسنال وريال مدريد اتفقا على انتقال مارتن أوديجارد، على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم الحالي، بقيمة 2 مليون يورو.





وأوضحت: سيتكفل النادي اللندني بدفع راتب اللاعب النرويجي، ويقدر بقيمة 38 ألف إسترليني (42.800 ألف يورو) أسبوعيًا لنهاية الموسم.





وسيخضع اللاعب البالغ من العمر 22 عامًا، للفحوصات الطبية في الساعات المقبلة، حيث يريد المدرب الإسباني ميكيل أرتيتا المدير الفني للجانرز ضمه لقائمة الفريق التي ستواجه مانشستر يونايتد السبت المقبل.





يذكر ان أوديجارد لم ينل ثقة المدرب الفرنسي زين الدين زيدان بعد عودته من الإعارة من ريال سوسيداد قبل بداية الموسم الحالي، ليطلب اللاعب الخروج مرة أخرى من أجل المشاركة اساسيًا.



