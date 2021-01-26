موسيماني يقترب من حسم مصير نجمي الأهلي

يترقب مسئولو الأهلي موقف المدير الفني للفريق الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني من العروض التي وصلت لبعض لاعبي الفريق في الفترة الماضية.





وتواصل مسئولو الإسماعيلي مع نظرائهم في الأهلي من أجل الحصول على خدمات بعض لاعبيه الذين لا يحتاجهم الجهاز الفني في الوقت الحالي وعلى رأسهم مروان محسن ورامي ربيعة.





وأعرب الأهلي عن ترحيبه بالتعاون مع الإسماعيلي بشكل مبدئي لكن محمود الخطيب رئيس القلعة الحمراء قام بتأجيل حسم عرض الإسماعيلي من أجل انتظارا حسم موقف المدير الفني من الاستغناء أو التمسك باللاعبين الذين يرغب الإسماعيلي في الحصول على خدماتهم.





كما يغيب المدافع رامي ربيعة عن الأهلي في ظل اعتماد موسيماني على بدر بانون وأيمن أشرف في الخط الخلفي بينما أصبحت فرص مروان محسن صعبة بعد التعاقد مع والتر بواليا وعودة محمد شريف من الإعارة.



