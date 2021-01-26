موعد إسدال الستار عن العرض المسرحي "من 15 سنة"

الثلاثاء 26/يناير/2021 - 06:23 ص
بوابة الفجر

افتتح العرض المسرحي "من 15 سنة" على مسرح مركز الجيزة الثقافي أمام قاعة سيد درويش.

والعرض من إنتاج فرقة السامر المسرحية التابعة للإدارة المركزية للشئون الفنية - الهيئة العامة لقصور الثقافة.

 والعرض مستمر لمدة 15 يوما أي من المقرر أن ينتهي في 10 فبراير المقبل والدخول مجانا بالكمامات مع اتخاذ الإجراءات الاحترازية 

العرض بطولة الفنانين خالد محروس وأشرف شكري، ومصرية ونهال أحمد، ومحمد النبوي، ومحمد أمين وندى عفيفي، وإيهاب عز العرب، وفاطمة زكي ومحمد صبري جمعة، ومحمد بطاوي، وآية عبد المجيد، وشيماء حمدي، وخلود محمد وأحمد هيثم،

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