ترتيب هدافي الدوري الإسباني قبل مواجهات الجولة المقبلة

الثلاثاء 26/يناير/2021 - 05:03 ص
بوابة الفجر
غدير أحمد
مازال يحتل يوسف النصيري نجم فريق إشبيلية صدارة جدول ترتيب هدافي الدوري الإسباني الممتاز برصيد 12 هدف.

وجاء لويس سواريز لاعب فريق أتليتكو مدريد في المركز الثاني برصيد 11 هدف، متساويا مع ليونيل ميسي نجم وقائد فريق برشلونة في المرتبة الثالثة.

وفيما يلي جدول ترتيب هدافي الدوري الإسباني الممتاز:
1- يوسف النصيري 12 هدف
2- لويس سواريز 11 هدف
3- ليونيل ميسي 11 هدف
4- كريم بنزيما 10 أهداف
5- جيرارد مورينو 10 أهداف
6- اياجو اسباس 9 أهداف
7- روجر مارتي 8 اهداف
8- ميكيل اويارزابال 8 اهداف
9- سيرجيو كاناليس 7 أهداف
10- خوزي موراليس 7 أهداف

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