عايدة رياض تصور مشاهدها في "اللي ملوش كبير" للنجمة ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضي

الثلاثاء 26/يناير/2021 - 03:31 ص
بوابة الفجر

أفادت أنباء صحفية بأن الفنانة عايدة رياض إنها بدأت تصوير مشاهدها في مسلسل "اللي ملوش كبير" والذي يشارك في سباق دراما رمضان المقبل 2021.

وأشارت الأنباء إلى أن عايدة رياض دخلت لوكيشن التصوير منذ يومين.

مسلسل "اللي ملوش كبير"، الذي تقوم ببطولته الفنانة ياسمين عبد العزيز، أحمد العوضي، خالد الصاوي، بدرية طلبة، أحمد سعيد عبد الغني.

والمسلسل من إنتاج شركة سينرجي، تأليف عمرو محمود ياسين، وإخراج مصطفى فكري.

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ياسمين عبد العزيز مسلسل عايدة رياض اللي مالوش كبير

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