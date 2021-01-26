مهرجان "سوق الصحاب" لعمر كمال يحقق مليون مشاهدة

الثلاثاء 26/يناير/2021 - 02:23 ص
بوابة الفجر

تصدر كليب أغنية "سوق الصحاب" لـ عمر كمال، تريندات السوشيال ميديا وذلك بعد ساعات قليلة من طرحه عبر قناته الرسمية بموقع تبادل الفيديوهات الشهير "يوتيوب".

ونجح الكليب في تحقيق أكثر من مليون مشاهدة عبر يوتيوب في أقل من 5 أيام.

أغنية "سوق الصحاب"، غناء عمر كمال، ويشاركه مطربا المهرجانات حمو بيكا وموزة، وهي من كلمات محمد غباشي، وتوزيع شادي وخليل.

وتقول كلمات الأغنية: "ليه الصحاب بتتغير عايش في عذاب ومدمر.. طلعم ذئاب أول ما جاعو جم كلوني.. أنا قلبي كاره أفعالكو حضرت كاشات بتتعاركو.. كلمة إخوات خسارة فيكو وفي أشكالكوو".

وكان عمرو كمال، قد تعاقد مؤخرا مع المنتج صفوت غطاس وتامر عبد المنعم، على تقديم أغنية فيلم "الشنطة"، ومن المقرر أن يقوم بتسجيل الأغنية خلال الأيام المقبلة، وذلك لتكون جاهزة بالتزامن مع عرض الفيلم.

فيلم "الشنطة" من تأليف تامرعبد المنعم، وبطولة بيومي فؤاد وشيرين ودانا حلبي وشريف الدسوقي ومحمد عبد العظيم، والفنان الإماراتي أحمد عبد الرازق، والطفلة بيري، وظهور خاص للنجم محمد لطفي، وهو من إخراج أحمد البدري.

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