إعدام نصف طن لحوم وأغذية غير صالحة للاستهلاك الآدمي

ضبطت أجهزة مدينة المنصورة، كميات كبيرة من اللحوم والسلع الغير صالحه للاستخدام الآدمي حيث تم ضبط واعدام 450 كيلوجراما من المواد الغذائية غير صالحة للاستهلاك الآدمي والتغير في خواصها الطبيعية من حيث اللون والرائحة والملمس تشمل لحوم بلدية قطع ومفروم وكبدة مجمدة ومصنعات لحوم "سجق" ودجاج مجمد وبط مجمد وخضروات وفاكهة متنوعة وجبنة بيضاء بعدد من المحلات بنطاق حي شرق المنصورة.





وأكد الدكتور أيمن مختار محافظة الدقهلية، استمرار حملات المرور والتفتيش على المطاعم والمحلات لبيع السلع الغذائية بمراكز ومدن المحافظة، وتنفيذا لتكليفات المحافظ وفقا لقرار المحافظة رقم 369 للجنة برئاسة منال الغندور السكرتير المساعد للمحافظة حيث تم تنفيذ حملة للمرور والتفتيش على محلات الأغذية ومنشآت البيع بمدينة المنصورة.





وفى ذات السياق أوضح محافظ الدقهلية، أن هذه الحملات اليومية تستهدف ضمان توافر السلع الغذائية واللحوم والخضروات بالمواصفات الصحية السليمة والمتابعة المستمرة للمواد الغذائية المعروضة من حيث الصلاحية للاستهلاك الآدمي، حرصا على سلامة وصحة وحياة المواطنين مشيرا إلى متابعته الشخصية لنتائج هذه الحملات.



