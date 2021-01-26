تفاصيل تسليم 900 دراجة في مبادرة "دراجتك صحتك" بالدقهلية

شهد علاء الشربينى وكيل وزارة الشباب والرياضة بالدقهلية، تسليم المرحلة الثالثة للدراجات ضمن مبادرة "دراجتك صحتك " بالملعب الرئيس بإستاد المنصورة الرياضي.





جاء ذلك في حضور المهندس ثروت فتح الباب عضو مجلس الشيوخ، والدكتور محمد رمضان مدير عام الرياضة، ومحمد سلامة مدير عام البرامج وإبراهيم زكريا مندوب وزارة الشباب والرياضة، واللجنة المشكلة من المديرية لتسليم الدراجات وهم: جمال أبوالخير مدير المخازن وعلي عبدالرحمن وصباح علي إبراهيم بالإدارة العامة للرياضة.





وتم تسليم 26 مشاركًا في المبادرة على مستوى محافظة الدقهلية، واختلفت الدراجات بين الهجين والجبلىي حسب رغبات المشاركين.





ويبلغ سعر الدراجة الجبلي Phoenix 2605 «ذات العجل العريض» 1932 جنيهًا، وهو أقل من سعر السوق، وهي مناسبة لجميع الأعمار السنية وتصلح للطرق الممهدة وغير الممهدة، ومقاسها 26، ورقم الكود 42021،أما الدراجة الهايبرد هجين Phoenix A55 يبلغ سعرها 2362 جنيهًا وهي مناسبة للرياضيين ومناسبة أكثر للطرق الممهدة ومقاسها 28،ورقم الكود 42023،وتقدم الوزارة دعم بقيمة 500 جنيه على كل دراجة.





وكانت وزارة الشباب والرياضة قد أطلقت 3 مراحل من مبادرة "دراجتك.. صحتك" ولاقت اقبالا كبيرا من الشباب وذلك فى ضوء توجيهات القيادة السياسية بتوسيع قاعدة الممارسة الرياضية ونشر ثقافة ممارسة الرياضة داخل المجتمع، وحرص وزارة الشباب والرياضة على تنفيذ استراتيجيتها مما يجعل الرياضة اسلوب حياة، اضافة إلى الاثار الإيجابية للدراجات باعتبارها وسيلة انتقال اقتصادية مصاحبة للبيئة ومساهمتها في تحسين اللياقة البدنية لمستخدميها.





وأوضحت الوزارة عن انتهاء تسجيل وسداد قيمة الدراجات فى المرحلة الثالثة بمشاركة شباب من جميع محافظات الجمهورية، وتسجيل أكثر من 10 آلاف مشارك على بوابة وزارة الشباب والرياضة في المرحلة الثالثة فقط وأنه تم دفع وانتهاء المرحلة الثالثة بإجمالي 900 دراجة.



