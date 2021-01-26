ما الفرق بين ثورتي 25 يناير و30 يونيو؟ عادل حمودة يُوضح

الثلاثاء 26/يناير/2021 - 01:08 ص
الكاتب الصحفي عادل حمودة
الكاتب الصحفي عادل حمودة
شيماء حسن
كشف الكاتب الصحفي، عادل حمودة، رئيس مجلس تحرير صحيفة الفجر، عن الفرق بين ثورتي 25 يناير و30 يونيو.

وقال "حمودة" خلال لقائه عبر تطبيق سكايب مع الإعلامية ريهام إبراهيم ببرنامج "من مصر" المذاع على فضائية "سي بي سي": "ثورة 25 يناير هي ثورة قام بها مجموعة من الشباب وانظم إليهم عدد من الفئات الكبيرة في السن، ولكن ثورة 30 يونيو هي ثورة شعبية قام بها الشعب المصري بكل طوافه وأعماره وأجناسه".

وأضاف رئيس مجلس تحرير صحيفة الفجر: "كنا نجد في البيوت المصرية اجتماعات من السياسيين والإعلاميين وربات البيوت ولعبت المرأة دور كبير في هذه الثورة، لا أوافق كثيرًا على مصطلح حزب الكنبة لأن هذا ينتقص من الدور الذي لعبته السيدة المصرية، وهناك شخصيات مجهولة لإزاحة سرطان حكم الإخوان التي جعلت مصر دولة مظلمة الحياة فيها معدومة والعنف فيها غالب".

وتابع: "الشعب المصري كله شارك في هذه الثورة، وجماعة الإخوان حاولت السيطرة على ميدان باب الحديد مثلما سيطرت على ميدان النهضة وقامت بأعمال الشغب في مسجد الفتح والتخريب والأعمال الإرهابية في سيناء من أجل إسقاط الدولة".

وأكد على ضرورة تحويل طاقة الشباب وقوة الإعلام لصالح التنمية، مشيرًا إلى أن القوانين الحالية بدأت في إنصاف المرأة إلى حد كبير والدليل عدد الوزيرات في الحكومة وكيف أن لهم تأثير كبير، وكذلك دور القيادة السياسية في دعم تمكين الشباب في المجالس التشريعية والحكومة عن طريق البرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب والذي قدم للبرلمان عدد كبير من الشباب الذي جرى تأهيلهم في هذا البرنامج.

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