برلمانية: "30 يونيو" كانت ثورة تصحيح لـ"25 يناير"

الثلاثاء 26/يناير/2021 - 03:50 ص
أميرة العادلي
أميرة العادلي
كـسـاب أحـمـد
قالت النائبة أميرة العادلي، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الاحزاب، إن ثورة 25 يناير كانت ثورة أفكار ومبادئ، تحمل شعارات "عيش وحرية وعدالة اجتماعية وكرامة إنسانية"، ولو عدنا بالتاريخ سنجد أنها نفس شعارات الثورات التي شهدها التاريخ.

وتابعت "العادلي"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية لميس الحديدي ببرنامج "كلمة أخيرة"، المذاع على فضائية "الأولى"، مساء الاثنين: "تحقق من ثورة 25 يناير أهداف كثيرة فشعار عدالة اجتماعية، تحقق في حي الأسمرات وبراج تكافل وكرامة وتمثيل الشباب بالإضافة لإنجازات كثيرة".

وأضافت أنه لا يمكن الفصل بين ثورتي يناير و30 يونيو، حيث أن الأخيرة كانت تصحيح لمسار الأولى وما انتابها من عثرات حتى وصلنا للإنجازات اليوم في 2021.

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