برلمانية: "30 يونيو" كانت ثورة تصحيح لـ"25 يناير"

قالت النائبة أميرة العادلي، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الاحزاب، إن ثورة 25 يناير كانت ثورة أفكار ومبادئ، تحمل شعارات "عيش وحرية وعدالة اجتماعية وكرامة إنسانية"، ولو عدنا بالتاريخ سنجد أنها نفس شعارات الثورات التي شهدها التاريخ.





وتابعت "العادلي"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية لميس الحديدي ببرنامج "كلمة أخيرة"، المذاع على فضائية "الأولى"، مساء الاثنين: "تحقق من ثورة 25 يناير أهداف كثيرة فشعار عدالة اجتماعية، تحقق في حي الأسمرات وبراج تكافل وكرامة وتمثيل الشباب بالإضافة لإنجازات كثيرة".



