عمرو أديب: مصر تنين كبير.. وحركتها تعمل زلزال

قال الإعلامي عمرو أديب، إن مصر دولة كبيرة، مضيفا: "مصر دولة هزها دمه مش خفيف.. التنين والديناصور لما بيتحركوا بيعملوا زلزال".





وأشار "أديب"، خلال برنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الإثنين، "مصر تنين كبير وحركتها بغضب سيجعل الوضع غير منضبط"، لافتا إلى أنه يعتبر نفسه من "الناس بتوع الدولة وليس الحكومة"، حيث أنه يؤيد فكرة مصر والشعب الواحد.



