عمرو أديب: مصر تنين كبير.. وحركتها تعمل زلزال
الثلاثاء 26/يناير/2021 - 01:00 ص
هدى عبدالرازق
قال الإعلامي عمرو أديب، إن مصر دولة كبيرة، مضيفا: "مصر دولة هزها دمه مش خفيف.. التنين والديناصور لما بيتحركوا بيعملوا زلزال".
وأشار "أديب"، خلال برنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الإثنين، "مصر تنين كبير وحركتها بغضب سيجعل الوضع غير منضبط"، لافتا إلى أنه يعتبر نفسه من "الناس بتوع الدولة وليس الحكومة"، حيث أنه يؤيد فكرة مصر والشعب الواحد.
وأضاف الإعلامي، أن مصر ظلت شعبا وجيشا واحدا متماسكا على مدار تاريخها وحتى في أحلك الظروف، مطالبا المصريين بالحفاظ على وحدتهم وتماسكهم، متابعا: "في دول اتهزت هزة واحدة جت على ركبها.. ربنا يديم علينا نعمة الدولة، ومحدش يفكر أنها سهلة".
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