شاهد.. علي الدين هلال: الحزب الوطني عقد صفقة مع الإخوان في 2005

الثلاثاء 26/يناير/2021 - 01:34 ص
علي الدين هلال
علي الدين هلال
كـسـاب أحـمـد
قال الدكتور علي الدين هلال، أستاذ العلوم السياسية، ووزير الشباب والرياضة الأسبق في عصر الرئيس الراحل محمد حسني مبارك، إنه شعر بوجود مشكلة في الحكم، عندما حدث لغط وغموض حول نية الرئيس الراحل مبارك من الترشح من عدمه.
وأضاف "هلال"، خلال حواره مع الإعلامية لميس الحديدي، ببرنامج "كلمة أخيرة"، المذاع على فضائية "ON "، مساء الاثنين، أنه استشعر بأن نظام مبارك قد انتهى عشية "جمعة الغضب" 28 يناير، لعدة أسباب أهمها: عدم قدرة النظام على الاستجابة في التوقيت المناسب وبردة الفعل المناسبة متابعًا: "أي قرار سياسي صحيح إذا جاء في غير موعده لا يفيد".

ولفت إلى أن جماعة الإخوان المسلمين كان بينها وبين نظام مبارك صفقة ما، متابعًا: "الدليل على كدة كنت مروح بيتي مرة ولقيت يفط الإخوان في الشوارع تحمل شعارهم المعتاد (أعدوا لهم ما استطعتم)، وأنا لا اعتقد أن هذا كان سيحدث بهذه الجرأة، إلا في ظل وجود صفقة ما، أو تفاهم بين الجماعة ونظام مبارك". 

وتابع: "وقتها سألت قالوا ما فيش اتفاق في الحزب الوطني، وأصدرت وقتها تصريحًا ذكرت فيه أنه لا يوجد أية صفقات مع جماعة الإخوان المسلمين، ورد عليّ وقتها مهدي عاكف، مرشد الإخوان المسلمين وقال: (علي الدين هلال مستواه السياسي أقل من معرفته بمجريات كيف تدار مصر)، وبعدها فهمت أن هناك صفقة خارج الحزب وليست من داخله في عام 2005".

ولفت إلى أن هذا التعاون أو التفاهم يعود لعدة أسباب وقتها أولها ضغوط الأمريكان ورغبة في تخويف الأمريكان من فزاعة الإخوان، أو وجود فكرة الاحتواء للجماعة.

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مرشد الإخوان علي الدين هلال الحزب الوطني الإخوان

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