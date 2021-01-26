مسعف ستاد القاهرة يروي تفاصيل إنقاذ قمصان لاعبي المنتخب أمام سلوفينيا

كشف شريف مدحت، أحد أطقم الإسعاف في بطولة مونديال اليد، تفاصيل قيامه بمساعدة فريقه الطبي بخياطة قمصان منتخب مصر التي تعرضت إلى التمزق خلال مباراة مصر وسلوفينيا التي انتهت بالتعادل وصعود المنتخب الوطني لدور الثمانية.





وقال "مدحت" خلال لقائه عبر تطبيق زوم مع الإعلامية إيمان الحصري ببرنامج "مساء دي ام سي" المذاع على فضائية "دي ام سي": "تعرض الكثير من لاعبي مصر في مباراة سلوفينيا إلى تمزيق قمصانهم بسبب قوة اللقاء، وتعرض قميص قائد المنتخب أحمد الأحمر إلى التمزق أكثر من مرة".



