مسعف ستاد القاهرة يروي تفاصيل إنقاذ قمصان لاعبي المنتخب أمام سلوفينيا

الثلاثاء 26/يناير/2021 - 06:15 ص
شريف مدحت
شريف مدحت
شيماء حسن
كشف شريف مدحت، أحد أطقم الإسعاف في بطولة مونديال اليد، تفاصيل قيامه بمساعدة فريقه الطبي بخياطة قمصان منتخب مصر التي تعرضت إلى التمزق خلال مباراة مصر وسلوفينيا التي انتهت بالتعادل وصعود المنتخب الوطني لدور الثمانية.

وقال "مدحت" خلال لقائه عبر تطبيق زوم مع الإعلامية إيمان الحصري ببرنامج "مساء دي ام سي" المذاع على فضائية "دي ام سي": "تعرض الكثير من لاعبي مصر في مباراة سلوفينيا إلى تمزيق قمصانهم بسبب قوة اللقاء، وتعرض قميص قائد المنتخب أحمد الأحمر إلى التمزق أكثر من مرة".

وأضاف "تم التواصل مع أحد المسئولين في المنتخب وإبلاغهم بأننا قادرين على إصلاح التيشيرات باستخدام الخيط الجراحي، وكانت فكرة مجنونة ولكن ربنا يسرها، وحياتنا في الإسعاف والطوارئ عودتنا على العمل في ظل الإمكانيات المتاحة والتدريب على كيفية التعامل مع المواقف الجديدة بفضل التعامل مع الطوارئ بإمكانية الحل على حل المشاكل".

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