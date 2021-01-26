شاهد.. عمرو أديب: "أنا من الناس اللي استفادت من ثورة 25 يناير"

الثلاثاء 26/يناير/2021 - 12:05 ص
عمرو أديب
عمرو أديب
هدى عبدالرازق
قال الإعلامي عمرو أديب، إن الإخوان في أعقاب ثورة 25 يناير 2011 كانوا جاهزين للسيطرة على الحكم، معلقا: "كانوا مأنتمين.. وبعد شوية ركبوا الموجة، وأخدوا شجرة التفاح".

وأشار "أديب"، خلال برنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الإثنين، إلى أنه عندما ظهرت دبابة خلال ثورة 25 يناير مكتوب عليها "يسقط مبارك"، كان واضحا أن هذا النظام قد رحل، لافتا إلى أن المبادىء التي نادت بها ثورة يناير هى المبادىء التي ينشدها العالم كله.

وأضاف: "لازم تسأل نفسك إيه الفرق بين 25 يناير 2011، و25 يناير 2021.. وهل مصر أفضل وأحسن ولا لاء"، معتبرا أن ثورة 25 يناير بالنسبة لناس كثيرة في مصر ليست شيىء محبب، لافتا إلى أنه من الناس التي استفادت من ثورة 25 يناير.

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عمرو أديب ثوره يناير الإرهاب الإخوان

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