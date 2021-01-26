شقيق اللواء ياسر عصر: تكريم الرئيس السيسي فخر لنا

أشاد عبدالحميد عصر، شقيق اللواء الشهيد ياسر عصر، بتكريم شقيقه خلال احتفالية عيد الشرطة الـ69 بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي





وقال "عصر" في لقائه عبر تطبيق سكايب مع الإعلامية ريهام إبراهيم ببرنامج "من مصر" المذاع على فضائية "سي بي سي": "إن التكريم من القيادة السياسية والرئيس السيسي والوزير أعطى للشهيد حقه ويمثل فخر لنا".





وأضاف: "الوسام الذي أخذه البطل الشهيد يؤكد أن الدولة لا تنسى أولادها، والشهيد البطل كان نموذجًا في العمل وهو ما ساعده على الترقي بصورة سريعة".





وفي سياق منفصل، علقت صفاء الشامي، زوجة الشهيد ياسر عصر، على قيام الرئيس عبد الفتاح السيسي بتكريم زوجها الذي استشهد أثناء قيامه بإنقاذ حريق في أحد محطات مترو الأنفاق.





وقالت "الشامي": "ربنا وقف جنبا بسبب اللي هو عمله، كل ما الأيام بتعدي الوضع بيكون أصعب ولكن ربنا بينزل الصبر والسكينة، مكنتش بيخاف من الموت وطول الوقت كان شجاع ومقدام وعنده جسارة وشهامة وعنده مروءة وإيثار ودي كانت عقيدة عنده".



