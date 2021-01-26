علي الدين هلال: القيادة السياسية الحالية جسورة وتدخل في عش الدبابير

قال الدكتور علي الدين هلال، أستاذ العلوم السياسية، وزير الشباب والرياضة الأسبق، إن مؤسسات الدولة عادت بقوة بعد عشر سنوات من ثورة 25يناير بقوة، بالإضافة لعملية تنموية عميقة، وأخرها حديث الرئيس عن المشروع الطموح لتغيير وجه الحياه في الريف.





وتابع "هلال"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية لميس الحديدي، ببرنامج "كلمة أخيرة"، المذاع على الفضائية "الاولى"، مساء الإثنين، أن القيادة السياسية الحالية قيادة جسورة تدخل في وكر وعش الدبابير، وتفتح موضوعات صعبة مثل الاصلاح الاقتصادي بكل ما تشمله من تعويم وإصلاح وتحرير لسعر الصرف، وهيكلة الدعم وهي ملفات لم يتناولها النظام السابق، لأنه كانت لديه وجهة نظر أخرى.



