علي الدين هلال: القيادة السياسية الحالية جسورة وتدخل في عش الدبابير

الثلاثاء 26/يناير/2021 - 06:57 ص
علي الدين هلال
علي الدين هلال
كـسـاب أحـمـد
قال الدكتور علي الدين هلال، أستاذ العلوم السياسية، وزير الشباب والرياضة الأسبق، إن مؤسسات الدولة عادت بقوة بعد عشر سنوات من ثورة 25يناير بقوة، بالإضافة لعملية تنموية عميقة، وأخرها حديث الرئيس عن المشروع الطموح لتغيير وجه الحياه في الريف.

وتابع "هلال"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية لميس الحديدي، ببرنامج "كلمة أخيرة"، المذاع على الفضائية "الاولى"، مساء الإثنين، أن القيادة السياسية الحالية قيادة جسورة تدخل في وكر وعش الدبابير، وتفتح موضوعات صعبة مثل الاصلاح الاقتصادي بكل ما تشمله من تعويم وإصلاح وتحرير لسعر الصرف، وهيكلة الدعم وهي ملفات لم يتناولها النظام السابق، لأنه كانت لديه وجهة نظر أخرى. 

ولفت إلى أن القيادة الحالية تتمتع بجرأة وجسارة في نظرة متكاملة لعمليات التنمية الاقتصادية، مع رغبة في إنجازها بشكل فعال، وهذا ما يفسر إستخدام الجيش والادارة الهندسية في هذا الأمر، متابعًا: "لكن هناك جوانب لا بد أن نهتم بها مثل الوعي السياسي لكون اي تنمية اقتصادية لا يمكن أن تصبح مستدامه دون وعي سياسي يرافقها ولن تشهد التمية ديمومة كرؤية مستدامه دون وجود طبقة سياسية ليست في أشخاص لكن طبقة طبقة مركزية وطنية ومحلية تؤمن بها وتدافع عنها".

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