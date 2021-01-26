أول تعليق من زوجة الشهيد ياسر عصر بعد تكريم السيسي

الثلاثاء 26/يناير/2021 - 01:48 ص
زوجة الشهيد ياسر عصر
زوجة الشهيد ياسر عصر
شيماء حسن
قالت صفاء الشامي، زوجة الشهيد ياسر عصر، تعليقًا على قيام الرئيس عبدالفتاح السيسي بتكريم زوجها الذي استشهد أثناء قيامه بإنقاذ حريق في أحد محطات مترو الأنفاق.

وأضافت "صفاء" في اتصال هاتفي مع الإعلامية ريهام إبراهيم ببرنامج "من مصر" المذاع على فضائية "سي بي سي": "ربنا وقف جنبا بسبب اللي هو عمله".

وأضافت زوجة الشهيد ياسر عصر: "كل ما الأيام بتعدي الوضع بيكون أصعب ولكن ربنا بينزل الصبر والسكينة، مكنتش بيخاف من الموت وطول الوقت كان شجاع ومقدام وعنده جسارة وشهامة وعنده مروءة وإيثار ودي كانت عقيدة عنده".

وأوضحت: "كان يتمتع بالشجاعة ويبذل كل جهده في خدمة الوطن، والتضحية كانت عقيدة الراحل حتى وفاته، وسبق وقام بإنقاذ حريق أيضًا في عام 2016 وكان أول واحد يقوم بإطفائه دون انتظار رجال الإطفاء".

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