أول تعليق من زوجة الشهيد ياسر عصر بعد تكريم السيسي

قالت صفاء الشامي، زوجة الشهيد ياسر عصر، تعليقًا على قيام الرئيس عبدالفتاح السيسي بتكريم زوجها الذي استشهد أثناء قيامه بإنقاذ حريق في أحد محطات مترو الأنفاق.





وأضافت "صفاء" في اتصال هاتفي مع الإعلامية ريهام إبراهيم ببرنامج "من مصر" المذاع على فضائية "سي بي سي": "ربنا وقف جنبا بسبب اللي هو عمله".





وأضافت زوجة الشهيد ياسر عصر: "كل ما الأيام بتعدي الوضع بيكون أصعب ولكن ربنا بينزل الصبر والسكينة، مكنتش بيخاف من الموت وطول الوقت كان شجاع ومقدام وعنده جسارة وشهامة وعنده مروءة وإيثار ودي كانت عقيدة عنده".



