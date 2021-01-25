جهاد جريشة حكمًا لمباراة بيراميدز والأهلي

الإثنين 25/يناير/2021 - 11:15 م
بوابة الفجر
علي نبوي

 

أعلنت لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة وجيه أحمد طاقم تحكيم مباراة بيراميدز أمام الأهلي المقرر لها في السابعة والنصف غدًا.

 

ويحل الأهلي ضيفا على بيراميدز في السابعة والنصف من مساء غد الثلاثاء على ستاد الدفاع الجوي في قمة مباريات الجولة العاشرة من مسابقة الدوري الممتاز.

 

ويتكون طاقم تحكيم المباراة من :-

 

جهاد جريشة (حكم ساحة)

 

سمير جمال وأحمد توفيق (حكمين مساعدين)

 

عبد العزيز السيد (حكم رابع)

 

طارق مجدي (حكم فيديو)

 

مصطفى الشهدي (مساعد حكم فيديو)

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