رسميًا.. نادي زد يتعاقد مع الثنائي "جعفر وصيام" لمدة موسم ونصف

الإثنين 25/يناير/2021 - 11:06 م
بوابة الفجر
نورهان فضل

أعلن مسؤلو نادي زد عن التعاقد مع الثنائي احمد جعفر مهاجم الزمالك والترسانة السابق، وإسلام صيام مدافع الداخلية، لمدة موسم ونصف، خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية، بالقسم الثاني.

كما تم التعاقد مع مدافع الزمالك الأسبق والإنتاج الحربي الحالي أحمد دويدار لتدعيم صفوف الفريق لمدة موسمين خلال الميركاتو الشتوي.

ووقع الثنائي في حضور أسامة نبيه المدير الفني للفريق وشريف إسلام المدير الإداري للفريق، ووائل فؤاد وكيل اللاعب.

وقال أحمد دياب الرئيس التنفيذي لنادي زد خلال تصريحاته للصحفيين: أن معدل الأعمار في نادي زد 23 سنة، والفريق يحتاج عناصر خبرة لتوجيه اللاعبين ومنحهم الثقة من خلال خبراتهم الكبيرة التي مروا بها في مشوارهم".

ويحتل نادي زد حاليا المركز الرابع في ترتيب المجموعة بدور الدرجة الثانية برصيد 14 نقطة من 10 مباريات.

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