أسعار النفط تتحول للارتفاع بنهاية التعاملات

تحولت أسعار النفط للارتفاع في نهاية التعاملات اليوم الاثنين، بعد جلسة متقلبة مع توقعات تراجع المعروض.





وارتفعت أسعار الخام مع تحول تركيز المستثمرين على حزمة التحفيز المقترحة بقيمة 1.9 تريليون دولار، لدعم الاقتصاد الأمريكي المتضرر من الوباء.





كما أفادت تقارير صحفية أن العراق يخطط لخفض إنتاجه النفطي لتعويض تجاوز حصته الإنتاجية في عام 2020، كما أن صادرات النفط توقفت في بعض الموانئ الليبية الرئيسية بسبب خلاف في الأجور.





وكانت الأسعار تراجعت خلال الجلسة حيث أدى تجدد مخاوف قيود الإغلاق إلى إثارة مخاوف جديدة بشأن الطلب العالمي على الوقود، بعد أن أعلنت الصين زيادة جديدة في إصابات كورونا.





وعند التسوية، ارتفع سعر العقود الآجلة للخام الأمريكي "نايمكس" تسليم مارس بنحو1 بالمائة إلى 52.77 دولار للبرميل، بعد أن سجل مستوى 51.92 دولار للبرميل.





كما صعد سعر العقود الآجلة لخام "برنت" القياسي تسليم مارس بنسبة 0.9 بالمائة إلى 55.89 دولار للبرميل، بعد أن كان متراجعاً عند 55.07 دولار للبرميل.