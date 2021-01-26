صفاء الشامي تكشف تفاصيل حوارها مع السيسي

أشادت صفاء الشامي، أرملة الشهيد ياسر عصر، وكيل الادارة العامة لشرطة النقل والمواصلات، بجهود الرئيس عبدالفتاح السيسي مع أسرة الراحل، موضحة: "سألني النهاردة مش عاوزة حاجة؟ ومن وقت استشهاد زوجي وبتوجيهات سيادته لوزارة الداخلية لم يتركونا.. والحمد لله أنا مش محتاجه حاجة خالص".





وتابعت "الشامي"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية لميس الحديدي، ببرنامج "كلمة أخيرة"، المذاع على فضائية "on"، مساء الاثنين، أنها كانت ملازمة لزوجها طيلة فترة عمله سواء في الصعيد أو القاهرة، معقبة: "مكناش بنفترق لانه كان بيحب ولاده جدًا، وميقدرش يبعد عنهم عشان كده، كنا دايمًا في كل حتة بيروحها".





ولفتت إلى أنه في عام 2013 كان زوجها مأمور قسم في قنا، متابعة: "كنا وقتها في الاستراحة الكائنة فوق قسم الشرطة، وكانت ذروة الاحتجاجات، وكل شوية المركز كان بيتقفل علينا، وناس عايزة تدخل، وفي مرة من المرات إستقيظنا على اصوات إطلاق رصاص، فقال لي: (ماتخافيش لو حصل اي حاجة أنا مرتب رجوعكم لمصر هيبقى إزاي؟) وقتها شعرت إن فيه رسالة بيقولها ليا أني استعد للمسؤولية".



