ابنة الشهيد محمد السحيلي: لا أنسى والدي.. أجمل حد في الدنيا

الإثنين 25/يناير/2021 - 10:59 م
بوابة الفجر
مي مرسي

قالت جميلة محمد السحيلي، ابنة الشهيد البطل محمد السحيلي، إنها لا تنسى والدها أبدًا، لافتة إلى أنها تشاهد الصور التي تجمعهما سويًا وتقرأ الرسائل المتبادلة بينهما على «واتساب» دائمًا.

وأضافت خلال لقاء لبرنامج «90 دقيقة»، الذي يقدمه الإعلامي أسامة كمال عبر فضائية «المحور»، مساء الاثنين، أن والدها كان يوصيها بأن تبقى فخورة به حتى وإن لم يكن موجودًا معهم، باكية وهي تتوجه برسالة لوالدها: «وحشني جدًا ونفسي أشوفه لأنه أجمل حد في الدنيا».

ولفتت إلى أن الرئيس عبدالفتاح السيسي، كرمها في عيد الشرطة عام 2016 بعد سنة من استشهاد والدها، معلقة: «قولتله عايزة أتصور مع حضرتك ووافق، وفي عيد آخر اتصورت معاه قالي إزيك يا جميلة كبرتي ما شاء الله».

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