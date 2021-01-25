أسعار الذهب تواصل التراجع في نهاية التعاملات

واصلت أسعار الذهب التراجع في نهاية التعاملات اليوم الإثنين، بعد جلسة متقلبة مع تأرجح الأسهم الأمريكية خلال التعاملات.





وأكدت إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن على الضرورة الملحة لاقتراح حزمة التحفيز للإغاثة من الوباء بقيمة 1.9 تريليون دولار.





وذكرت رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي أنه ستتم مناقشة حزمة التحفيز التي اقترحها بايدن هذا الأسبوع.





وينتظر المستثمرون قرار الاحتياطي الفيدرالي بشأن معدل الفائدة يوم الأربعاء المقبل.





وعند التسوية، انخفض سعر العقود الآجلة للذهب تسليم فبراير بنحو 0.1 بالمائة إلى 1855.20 دولار للأوقية.





وبحلول الساعة 6:50 مساءً بتوقيت جرينتش،استقر سعر التسليم الفوري للمعدن الأصفر عند 1856.5 دولار للأوقية.





وخلال نفس الفترة، ارتفع مؤشر الدولار الرئيسي الذي يقيس أداء العملة أمام 6 عملات رئيسية بنحو 0.1 بالمائة إلى مستوى 90.36.