رئيس هيئة الثروة السمكية: مشروع الفيروز يوفر 10 آلاف فرصة عمل (فيديو)

قال الدكتور صلاح مصيلحي، رئيس هيئة الثروة السمكية، إن مشروع الفيروز للاستزراع السمكي من المشاريع القومية، التي أنشأها الرئيس عبدالفتاح السيسي، وعبارة عن مزارع سمكية في المياه المالحة على مساحة 16 ألف فدان، وبحيرات صغيرة على مساحة 10 ألف فدان.





وتابع "مصيلحي"، خلال مداخلة هاتفية مع فضائية "الحدث اليوم"، مساء الاثنين، أن الانتاج المبدئي للمشروع يصل لـ13 ألف طن من الأسماك المالحة، وقائم على المشروع عدة مصانع للثلج والتعبئة والأعلاف، وهذا من شانه أن يوفر ما يقر من 10 آلاف فرصة عمل للشباب.



