ملك أحمد زاهر تتصدر التريند بعد مشاركتها لوالدها للمرة الثانية في الفارس

الإثنين 25/يناير/2021 - 09:56 م
بوابة الفجر
مصطفى فكيه

تصدر اسم الفنانة الشابة ملك احمد زاهر، تريند مؤشرات البحث بموقع "جوجل" وذلك بعد الاعلان عن مشاركتها لوالدها في عمل سينمائي جديد بعنوان "الفارس".

في سياق منفصل، كشفت الفنانة ملك زاهر، ابنة النجم أحمد زاهر، أن والدها بكى أثناء مشاهدته لها وهي تصور دورها في مسلسل "لؤلؤ"، والذي يعرض يوميًا على مجموعة قنوات "أون"، مؤكدة تأثره الشديد، مشيرة إلى أنه الداعم الاول لها دائمًا.

ونشرت ملك زاهر عبر صفحتها الرسمية بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" صورة لوالدها، وهو يبكي، وعلقت عليها قائلة: "اعملوا زووم عشان تشوفوا بيعيط وهو بيصورني وأنا بعمل مشهد امبارح في لؤلؤ.. اليوم ده ماكنش عنده تصوير بس جه ووقف جنبي ومسبنيش ولا ثانية لوحدي.. شكرًا على أنك الداعم الأول لي.. بحبك أوي أوي يا زيزو".

وتشارك ملك زاهر في مسلسل "لؤلؤ"، في دور "منة"، وهي ابنة غير شرعية لطارق نصار والذي يؤدي دوره والدها الفنان أحمد زاهر، وذلك بالتعاون مع عدد كبير من النجوم، ومن بينهم مي عمر، وإدوارد، ومحمد الشرنوبي، ونجلاء بدر، وسلوى عثمان، وهيدي كرم، وأشرف زكي، وهدير عبد الناصر، ومحمد مهران، وحمدي هيكل، ومن تأليف مي عمر، ومحمد مهران، وإخراج محمد عبد السلام، ومحمد سامي.

ويعد مسلسل "لؤلؤ" بمثابة عودة للفنانة ملك أحمد زاهر مرة أخرى على الساحة الفنية بعد تغيبها منذ ما يزيد عن 7 أعوام، وذلك بعد عرض آخر أعمالها، وهو مسلسل "القاصرات" عام 2013، والذي جسدت به دور الطفلة رباب، وأحداثه تدور حول قضية زواج الفتيات في سن مبكرة، من بطولة صلاح السعدني، وداليا البحيري، ونهال عنبر، ولقاء سويدان، وغيرهم.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

ملك زاهر

أخبار تهمك

تشيلسي يرغب في التعاقد مع نجم برشلونة

منذ ساعة و 11 دقيقة

باتشيكو يوجه رسالة خاصة للاعبي الزمالك

منذ 38 دقيقة

وزير الصحة تفجر مفاجأة حول سعر لقاح كورونا للمصريين

منذ حوالي 14 ساعة

عاجل.. ضربة موجعة في الأهلي قبل موقعة بيراميدز

منذ حوالي 4 ساعات

موعد مباراة مصر المقبلة في كأس العالم لكرة اليد 2021

منذ نصف ساعة

عاجل.. الأهلي يحصن نجوم الفريق خوفاً من لدغة السعيد

منذ حوالي 4 ساعات

تأخر حالة زيدان الصحية بعد إصابته بكورونا

منذ ساعتين و 9 دقيقة

عاجل.. موسيماني يُعلن قائمة الأهلي لمواجهة بيراميدز

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. موسيماني يحسم موقفه من انتقال نجم الأهلي إلى الإسماعيلي

منذ أقل من ساعتين

بواليا يوجه رسالة هامة لجماهير الأهلي قبل موقعة بيراميدز

منذ 38 دقيقة

بالأسماء.. موسيماني يستبعد 6 لاعبين من قائمة الأهلي لمواجهة بيراميدز

منذ ساعتين و 49 دقيقة

تاجيل مواجهة الباطن والعين في الدوري السعودي

منذ حوالي 10 ساعة

نجم الزمالك يدخل في صدام حاد مع باتشيكو

منذ ساعة

صفقة مدوية.. باتشيكو يطلب ضم نجم المقاولون العرب

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. إحتواء غضب عبدالله السعيد قبل مواجهة الأهلي

منذ حوالي 7 ساعات

وفد من الإسماعيلي يزور الأهلي للتعاقد مع ثنائي الأحمر

منذ حوالي 4 ساعات

موضوعات متعلقة

بعد غياب 7 سنوات.. ملك أحمد زاهر تعود للتمثيل بمسلسل "لؤلؤ"

أحمد زاهر: كل ما نشر عن دوري في مسلسل "لؤلؤ" أي كلام

شاهد.. صورة جديدة من كواليس مسلسل "لؤلؤ"

بعد الإطاحة بمؤلفة مسلسلها.. مى عمر مؤلفة «لؤلؤة»

نادر حمدي يكشف عن أعماله الجديدة.. تعرف على التفاصيل

تعرف على موعد عرض مسلسل "لؤلؤ" لمي عمر

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
05:55 م

عاجل.. ضربة موجعة في الأهلي قبل موقعة بيراميدز

عاجل.. موسيماني يُعلن قائمة الأهلي لمواجهة بيراميدز

07:10 م

عاجل.. الأهلي يحصن نجوم الفريق خوفاً من لدغة السعيد

05:59 م

تشيلسي يرغب في التعاقد مع نجم برشلونة

08:57 م

نجم الزمالك يدخل في صدام حاد مع باتشيكو

09:07 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: مصطفى الفقى الذى عرفت

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: زوجة مولانا 5.. الشفاء من مولانا

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 26.. « أبنائي الأعزاء.. شكرا» مبادئ عبدالناصر Vs انفتاح السادات