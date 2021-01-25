السيطرة على حريق داخل محل كماليات سيارات بشبرا الخيمة

الإثنين 25/يناير/2021 - 09:47 م
بوابة الفجر
محمد ضوه
سيطرت قوات الحماية المدنية بالقليوبية، اليوم الإثنين، على حريق اندلع داخل محل كماليات سيارات بشبرا الخيمة، ونتج عن الحريق إتلاف جميع محتويات المحل دون إصابات أو خسائر في الأرواح.

تلقت الأجهزة الأمنية بالقليوبية، إخطارا من شرطة النجدة يفيد نشوب حريق داخل محل سنتر لوك وكامليات سيارات، بشارع جمال عبدالناصر، متفرع من شارع أحمد سعيد بمنطقة الوحدة العربية.

انتقلت قوات الحماية المدنية وجرى الدفع ب4 سيارات للسيطرة على الحريق ومنع امتداده إلى المناطق المجاورة، ونتج عن الحريق احتراق وإتلاف محتويات المحل.

وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحرى عن الواقعة وأسباب الحريق وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.
السيطرة على حريق داخل محل كماليات سيارات بشبرا الخيمة
السيطرة على حريق داخل محل كماليات سيارات بشبرا الخيمة
السيطرة على حريق داخل محل كماليات سيارات بشبرا الخيمة
السيطرة على حريق داخل محل كماليات سيارات بشبرا الخيمة

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