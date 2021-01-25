باريس سان جيرمان يستعد لتقديم عرضا مغريا لضم راموس

الإثنين 25/يناير/2021 - 09:31 م
بوابة الفجر
ريهام عبد المحسن
ذكرت وسائل إعلام إسبانية أن باريس سان جيرمان الفرنسي يستعد لتقديم عرض مغري من أجل التعاقد مع الإسباني سيرجيو راموس نجم وقائد ريال مدريد الإسباني الذي ينتهي عقده في الصيف المقبل.

وأكدت إذاعة أوندا سيرو الإسبانية أن باريس سان جيرمان سيقدم لراموس عقدًا تبلغ مدته 3 سنوات مع راتب بقيمة 15 مليون يورو في الموسم الواحد.

وألمحت الإذاعة الإسبانية أن ريال مدريد ليس على إستعداد لمنح راموس مثل هذا العقد ولذلك فإن النجم الأسباني أصبح قريبًا من أي وقت مضى من الرحيل عن الملكي.

وأفاد برنامج الشيرنجيتو الإسباني مؤخرًا بأن استمرار سيرجيو راموس في ريال مدريد أصبح أصعب من أي وقت مضى.

وأوضح البرنامج الإسباني أن سيرجيو راموس يرغب تجديد عقده بنفس الراتب الحالي الذي يبلغ 12 مليون يورو ولكن مسئولو الملكي يريدون تخفيض راتبه بنسبة 10% في ظل الأزمة الإقتصادية الحالية بسبب تفشي وباء فيروس كورونا المستجد.

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