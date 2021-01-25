توبا بويوكوستون تبدأ تصوير مشاهدها في إبنة السفير

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بدأت النجمة توبا بويوكوستون، في تصوير مشاهدها بمسلسل إبنة السفير، إلى مدينة بودرم لبدء تصوير مشاهدها في مسلسل "ابنة السفير"، وذلك بعدما انضمت لفريق عمل المسلسل الاسبوع الماضي.



وتجسد توبا دور نارين خلال العمل، فهي بديلة للنجمة نسليهان اتاجول والتي اعتذرت عن استكمال حلقات الجزء الثاني عن العمل بشكل نهائي بسبب إصابتها بمرض متلازمة الأمعاء الذي يحتاج إلى الراحة التامة.



يذكر أن المسلسل تدور أحداثه حول علاقة حب تجمع بين ابنة سفير وفلاحٍ بسيط، وتغيب يوم زفافها الذي يتفقان عليه لتظهر من جديد في زفافه من امرأةٍ أخرى وقد أنجبت له طفلة، وسط أحداثٍ عائلية متشابكة، حصد الكثير من نسب المشاهدة وتمكن من أن يكون المسلسل الأكثر حديثا عبر منصات التواصل الاجتماعي.