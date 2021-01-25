بعد تأهلهم لربع النهائي.. الشاعر أحمد حسن راؤول يوجه رسالة لأبطال كرة اليد من خلال "الفجر الفني"

الإثنين 25/يناير/2021 - 09:48 م
بوابة الفجر
ولاء عبد الناصر
وجه الشاعر أحمد حسن راؤول رسالة إلى أبطال كرة اليد، وذلك بعد تأهلهم إلى ربع نهائي بطولة العالم لكرة اليد بعد التعادل مع المنتخب السلوفيني.



وقال راؤول ل"الفجر الفني" لأبطال منتخب كرة اليد"عاوزة أقول لمنتخب المصري لكرة اليد اللى إحنا كلنا وراهم وكلنا بنتابعهم وبنشجعهم كأننا بنشجع كورة قدم بالظبط وإن شاء الله تحققوا إنجاز كبير وتوصلوا للنهائي".

يذكر أن أخر أعمال أحمد حسن راؤول، كانت أغنية "باب الجمال"، وهى من غناء الكينج محمد منير ومن ألحان سامر أبو طالب، وحققت نجاحاً كبيراً فور بثها على اليوتيوب وتخطت المليون مشاهدة.

أخبار تهمك

صفقة مدوية.. باتشيكو يطلب ضم نجم المقاولون العرب

منذ حوالي 4 ساعات

تأخر حالة زيدان الصحية بعد إصابته بكورونا

منذ ساعتين و 8 دقيقة

عاجل.. موسيماني يحسم موقفه من انتقال نجم الأهلي إلى الإسماعيلي

منذ أقل من ساعتين

باتشيكو يوجه رسالة خاصة للاعبي الزمالك

منذ 37 دقيقة

عاجل.. إحتواء غضب عبدالله السعيد قبل مواجهة الأهلي

منذ حوالي 7 ساعات

وزير الصحة تفجر مفاجأة حول سعر لقاح كورونا للمصريين

منذ حوالي 14 ساعة

تاجيل مواجهة الباطن والعين في الدوري السعودي

منذ حوالي 10 ساعة

عاجل.. الأهلي يحصن نجوم الفريق خوفاً من لدغة السعيد

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. موسيماني يُعلن قائمة الأهلي لمواجهة بيراميدز

منذ حوالي 3 ساعات

تشيلسي يرغب في التعاقد مع نجم برشلونة

منذ ساعة و 10 دقيقة

موعد مباراة مصر المقبلة في كأس العالم لكرة اليد 2021

منذ نصف ساعة

بواليا يوجه رسالة هامة لجماهير الأهلي قبل موقعة بيراميدز

منذ 36 دقيقة

بالأسماء.. موسيماني يستبعد 6 لاعبين من قائمة الأهلي لمواجهة بيراميدز

منذ ساعتين و 48 دقيقة

نجم الزمالك يدخل في صدام حاد مع باتشيكو

منذ ساعة

عاجل.. ضربة موجعة في الأهلي قبل موقعة بيراميدز

منذ حوالي 4 ساعات

وفد من الإسماعيلي يزور الأهلي للتعاقد مع ثنائي الأحمر

منذ حوالي 4 ساعات

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
05:55 م

عاجل.. ضربة موجعة في الأهلي قبل موقعة بيراميدز

عاجل.. موسيماني يُعلن قائمة الأهلي لمواجهة بيراميدز

07:10 م

عاجل.. الأهلي يحصن نجوم الفريق خوفاً من لدغة السعيد

05:59 م

تشيلسي يرغب في التعاقد مع نجم برشلونة

08:57 م

نجم الزمالك يدخل في صدام حاد مع باتشيكو

09:07 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: مصطفى الفقى الذى عرفت

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: زوجة مولانا 5.. الشفاء من مولانا

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 26.. « أبنائي الأعزاء.. شكرا» مبادئ عبدالناصر Vs انفتاح السادات