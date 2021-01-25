بعد تأهلهم لربع النهائي.. الشاعر أحمد حسن راؤول يوجه رسالة لأبطال كرة اليد من خلال "الفجر الفني"

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وجه الشاعر أحمد حسن راؤول رسالة إلى أبطال كرة اليد، وذلك بعد تأهلهم إلى ربع نهائي بطولة العالم لكرة اليد بعد التعادل مع المنتخب السلوفيني.







وقال راؤول ل"الفجر الفني" لأبطال منتخب كرة اليد"عاوزة أقول لمنتخب المصري لكرة اليد اللى إحنا كلنا وراهم وكلنا بنتابعهم وبنشجعهم كأننا بنشجع كورة قدم بالظبط وإن شاء الله تحققوا إنجاز كبير وتوصلوا للنهائي".



يذكر أن أخر أعمال أحمد حسن راؤول، كانت أغنية "باب الجمال"، وهى من غناء الكينج محمد منير ومن ألحان سامر أبو طالب، وحققت نجاحاً كبيراً فور بثها على اليوتيوب وتخطت المليون مشاهدة.