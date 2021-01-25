تراجع طفيف في أسعار المشتقات النفطية بالأسبوع الثالث بيناير





انخفضت أسعار المشتقات النفطية عالمياً في الأسبوع الثالث من شهر يناير انخفاضاً طفيفاً مقارنة مع معدلات أسعارها في الأسبوع الثاني من الشهر الحالي.





ووفقا للبيانات سجل البنزين أوكتان 90 سعرا بلغ 501.9 دولار للطن مقارنة مع سعره في الأسبوع الثاني والذي بلغ 507.3 وبنسبة انخفاض بلغت 1.1بالمئة، وانخفض سعر البنزين أوكتان 95 من 520.5 دولار للطن إلى 514.5 دولار بنسبة انخفاض بلغت 1.1بالمئة.





كما انخفض سعر الديزل من 452.4 دولار للطن الى 450.1 دولار وبنسبة انخفاض بلغت 0.5 بالمئة، وانخفض سعر الكاز من 468.1 دولار للطن الى 465.7 دولار وبنسبة انخفاض بلغت 0.5 بالمئة، وانخفض سعر زيت الوقود الى 325.1 دولار للطن مقابل 330.6 دولار في الأسبوع الثاني من الشهر الحالي وبنسبة انخفاض بلغت 1.7 بالمئة.





في المقابل، استمر سعر الغاز البترولي المسال لشهر يناير عند 535 دولارا للطن مقارنة مع سعره المسجل في شهر ديسمبر الماضي والذي بلغ 457.5 دولار، في حين سجل معدل سعر خام برنت في الأسبوع الثالث من شهر كانون الثاني 55.5 دولار للبرميل مقابل 55.4 دولار المسجل في الأسبوع الثاني من الشهر الحالي.