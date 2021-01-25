أسطورة خالدة.. الأرجنتين تُخلِد حياة مارادونا بطريقة جديدة

قررت الأرجنتين تخليد حياة الأسطورة الراحل دييغو ارماندو مارادونا من خلال رسوم جدارية بدأت بالفعل في الظهور في المناطق التي شهدت تألقه عندما كان لاعباً.

وتم افتتاح أحد هذه الرسوم (الغرافيتي) الأحد في الجهة المقابلة لملعب بومبونيرا الذي كان شاهداً على تألق الـ"بيلوسا" مع بوكا جونيورز، بينما سيتم الكشف الإثنين، الذي يتزامن مع مرور شهرين على وفاته، عن رسم آخر له في حي فيا كريسبو بالعاصمة بوينوس آيرس.

أوضح غونزالو لوبيز، أحد أعضاء المجموعة المنفذة للفكرة، أن "القرار الذي اتخذناه كان تحويل الحزن والألم الكبيرين بداخلنا إلى عمل يحتفل ويحافظ على تواجد دييغو أرماندو مارادونا".

وتهدف الفكرة إلى الكشف عن جدارية جديدة في يوم 25 من كل شهر في كل أنحاء الأرجنتين، وسيتم تنفيذ الأولى خارج بوينوس آيرس الشهر المقبل.

ويظهر مارادونا في الجدارية المواجهة مباشرة لمعقل البوكا، وهو يرتدي قميص الفريق وينظر إلى السماء، وذلك قبل أن ينتقل من صفوفه إلى برشلونة الإسباني.

ورحل بطل العالم مع "الألبيسيليستي" في 1986 بالمكسيك في 25 نوفمبر(تشرين الثاني) الماضي عن عمر ناهز 60 عاماً إثر أزمة قلبية مفاجئة داخل منزله في بوينوس آيرس، وبعد أيام من خضوعه لجراحة لإزالة تجمع دموي في المخ.