ضيف يموت أثناء إجراء مذيعة "إكسترا نيوز" حوار معه (فيديو)

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قالت الإعلامية آية عبد الرحمن، مذيعة إكسترا نيوز"، إنها تعمل في مجال الإعلام منذ 10 سنوات، وتتشرف به كثيرًا، حيث تعمل في مجال الإعلام منذ أن كان لديها 18 عامًا، ومرت بالعديد من المواقف الصعبة.



وأشارت "عبد الرحمن"، خلال برنامجها عبر فضائية "إكسترا نيوز"، إلى أنها مرت بالأمس بأصعب موقف من الممكن أن يمر به المذيع طوال حياته المهنية، معلقة: عظة لأي حد ممكن يمر بالموقف ده".



وأوضحت أنها كانت تجري حوارًا مع أحد الشخصيات وتصور معه جولة في أحد الأماكن، متابعة: "أول ما بدأنا التسجيل لقيته عمال يعرق وكلامه مش مرتب أوي، وطلبت من زملائي ناخد راحة ونوقف التصوير 5 دقايق، والتمست له العذر، وهو شكرني على الموقف، وقولتله يوم ما حضرتك تكون مستعد نصور قولي، قالي يلا بينا وكان عنده شغف إننا نصور مع العمال لأنه كان رئيسهم في العمل، وطلب مني أصور مع العمال وهو معايا".



واستكملت: "بدأنا الحوار سؤال في الثاني في الثالث، ووهو بيجاوبني على أحد الأسئلة وقع على الأرض وتوفى"، معقبة: "موقف استغرف أقل من 30 ثانية، وقضاء ربنا نفذ وتوفى، الموقف كان جلل ومهيب ومقدرتش أتلم على أعصابي، ومجتش الشغل امبارح بسبب كده"، متابعة: "والله الحياة مش مستاهلة والدنيا متستاهلش كم التكالب والصراعات والخناقات، الدنيا ولا تستاهل في لحظة الإنسان بيروح ويحصد إللي زرعه في الدنيا، الموقف كان يقشعر له الأبدان، وربنا سهل عليه حتى طلوع الروح".

