أحمد سعد يحتفل بالحصول على الدرع الذهبي من يوتيوب

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شارك المطرب أحمد سعد، جمهوره ومتابعيه بـ مجموعة من الصور الجديدة له عبر حسابه الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام".



وكانت الصور والتي نشرها احمد سعد يحتفل بحصوله على الدرع الذهبى من موقع يوتيوب، وعلق على الصور قائلاَ:" الدرع الذهبي من يويتوب.





في سياق منفصل، طرحت شركة مزيكا اليوم، أول دويتو غنائي بين الفنان أحمد سعد والفنان والمنشد وائل الفشني، على قناتها الرسمية بموقع يوتيوب، وهي من كلمات وألحان أحمد سعد وتوزيع موسيقى خالد نبيل.



الجدير بالذكر أن آخر أعمال الفنان احمد سعد هي اغنية "رسالة "و حققت اكثر من مليون مشاهدة بعد أيام قليلة من طرحها عبر قناته الرسمية وتصدرت التريند الـ 7.



ووجه أحمد سعد رسالة تحذيرية فى أحدث أعماله الغنائية إلى الخائنين، والخداعين، والمتلاعبين، قائلا "لن تسيروا معى الآن فى طريق، بعد الغدر والهجر والخيانة، عرفت نواياكم، وظهرت حقيقتكم، فالأفضل لكم البعد والهروب".



وطرحت شركة "مزيكا" على يوتيوب وعلى جميع المتاجر الإلكترونية، لـ أحمد سعد ومحطات الراديو أغنية "رسالة" - من كلمات آدم وألحان أيمن هلال وتوزيع ميدو مزيكا.. أغنية "رسالة" يقول مطلعها:

