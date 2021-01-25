مهاجم نيجيري يقلص فرص انضمام مصطفى محمد لصفوف جالطة سراي

الإثنين 25/يناير/2021 - 08:25 م
بوابة الفجر
الفجر الرياضي
أنهى نادي جالاطة سراي التركي إجراءات تعاقده مع الدولي النيجيري هنري أونيكورو على سبيل الإعارة من نادي ليون الفرنسي.

وياتي تعاقد  النادي التركي مع المهاجم النيجيري، في ظل فشله بضم مصطفى محمد مهاجم الزمالك، حيث عرض النادي التركي استعارة اللاعب الشاب لمدة موسم ونصف الموسم مقابل مليون دولار، لكن المفاوضات لم تشهد أي تقدم، في ظل رفض اللاعب فكرة الانتقال للدوري التركي، وانتظار إدارة الزمالك عرضا أعلى من الناحية المالية.

وتضعف خطوة ضم مهاجم جديد من فرص مصطفى في الإنضمام للفريق التركي، وإن كان الوافد الجديد النيجيري يلعب في مركز الجناح بشكل أكبر، وتبلغ قيمة صفقة انتقال أونيكورو إلى جالاطة سراي 650 ألف يورو.

وقال موقع "الشروق" في وقت سابق إلى اهتمام جالاطة سراي بضم مهاجم جديد، ليس من بينهم مصطفى محمد، حيث ارتبط اسم النادي التركي باللاعب نيكولي يورجنسن مهاجم فينوورد، والتركي علي خليل أوغلي لاعب برينتفورد.

وسبق للاعب أن مثل جالاطة سراي ولعب ضمن صفوفه 56 مباراة سجل خلالها 17 هدفا وصنع 8، بينما اقتصرت مشاركاته مع موناكو على 8 مباريات لم يسجل فيها أي أهداف وصنع 2 فقط.

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مصطفي محمد جالطة سراي الزمالك

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