رئيس حي المرج يقود حملة مكبرة على المقاهي المخالفة

الإثنين 25/يناير/2021 - 08:25 م
بوابة الفجر
إسماعيل منطاوي
قاد اللواء إيهاب ذهني رئيس حي المرج، حلمة مكبرة لتطبيق قرار مجلس الوزراء بإلتزام المقاهي بالإجراءات الوقائية والاحترازية بعدم تقديم الشيشة للمواطنين.


وقال اللواء إيهاب ذهني رئيس حي المرج في تصريح خاص إلى بوابة الفجر، إن الحملة أسفرت عن رفع العشرات من الشيش من مقاهي شارع المؤسسة واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال أصحابها.


وتابع "رئيس حي المرج" تم رفع إشغالات المقاهي والباعة الجائلين من على الأرصفة لعدم إعاقة المارة ومصادرتها بالمخازن المخصصة بالحي.


وأضاف اللواء إيهاب ذهني، تم ردم لبشة خرسانية خالفك بشارع ترعة أسكندر بمنطقة الجيا عن طريق إدارة المتابعة وشرطة المرافق.


واستكمالًا لإعادة الشارع لأصله ورصف الشوارع وإنارة الطرق، قام رجال الحي بتطوير شارع عبدلله رفاعي وعمل تطهير للأعمدة وتركيب كابلات زوجية لإعادة تشغيلها مرة أخرى.

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