عاجل - الإعلان عن قائمة بيراميدز لمواجهة الأهلي

الإثنين 25/يناير/2021 - 08:22 م
بوابة الفجر
محمد جمال

أعلن الأرجنتيني رودلفو أروابارينا المدير الفني لفريق نادي بيراميدز قائمته التي تخوض مباراة الأهلي في الدوري المصري الممتاز.

ويحل الأهلي ضيفا على بيراميدز في السابعة والنصف من مساء الثلاثاء على استاد الدفاع الجوي في الجولة العاشرة من الدوري.

وجاءت القائمة المختارة على النحو التالي:

حراسة المرمى: شريف إكرامي - أحمد الشناوي 

خط الدفاع: أحمد أيمن منصور - علي جبر - طارق طه - أحمد فتحي - أحمد سامي 

خط الوسط: عمر جابر - إيريك تراوري - إسلام عيسى - رمضان صبحي - أحمد توفيق - نبيل دونجا - عبد الله السعيد - محمود حمادة - إبراهيم عادل - محمود صابر 

خط الهجوم: جون أنطوي - دودو الجباس - - محمود وادي

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