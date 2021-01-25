قيادة الأركان العراقية: نفذنا ضربات أمنية للإرهابيين عقب تفجيري بغداد

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قال اللواء تحسين الخفاجي المتحدث باسم قيادة الأركان العراقية المشتركة، إنه تم تنفيذ ضربات أمنية للإرهابيين عقب تفجيري بغداد، مشيرا إلى أنه يتم ملاحقة العناصر التكفيرية من نظام داعش الإرهابي سواء قبل التفجيرات أو بعدها التي شهدتها العاصمة بغداد منذ أيام عدة.



وأضاف المتحدث باسم قيادة الأركان العراقية المشتركة، في حديثه لقناة "الغد"، أنهم قاموا بعمليات تحقيق واسعة وشاملة نتج عنها عمليات أمنية استخباراتية استهدف العناصر الإرهابية من تنظيم داعش التكفيري، موضحا أنه تم توجيه ضربات جوية لتنظيم داعش عن طريق سلاح الجو الفرنسي أو العراقي في مناطق تنشط فيها العناصر التكفيرية سواء في العاصمة بغداد أو باتجاه مدينة صلاح الدين.



وشدد على الملاحقة المستمرة للتنظيم التكفيري ودحره من بغداد، منوها إلى العمل على المنطقة الخضراء وتم الاطلاع على الوضع الأمني بتوجيهات من قبل القائد العام للقوات المسلحة وملاحقة العناصر التكفيرية والخلايا النائمة بتلك المنطقة.



كما أكد أن هناك اهتماما أمنيا كبيرا بمنطقة شمال شرق الحدود السورية العراقية والتي ينشط بها تنظيم داعش الإرهابي والتركيز عليها وتوجيه الضربات لتلك العناصر، وتم السيطرة على 450 كيلومتر منها.



ونفى مكتب الرئيس العراقي برهم صالح صحة الأنباء التي وردت بشأن تصديقه على أحكام إعدام بحق المئات.



يأتي هذا في وقت أعربت منظمات حقوقية عن خشيتها من تنفيذ سلسلة إعدامات كرد فعل انتقامي بعد التفجيرين الانتحاريين الداميين في بغداد.



