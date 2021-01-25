البورصات الأوروبية تتحول للتراجع بنهاية التعاملات





تحولت البورصات الأوروبية للتراجع بنهاية التعاملات اليوم الإثنين، مع مراقبة تطورات كورونا وحزمة التحفيز الأمريكية.





وتراجعت أسهم السفر والترفيه بنحو 2.1 بالمائة، لتقود خسائر غالبية القطاعات الأوروبية، مع تشديد قيود الإغلاق المتعلقة بكورونا.





من المتوقع أن يوقع الرئيس جو بايدن أمراً تنفيذياً بشأن حظر السفر اليوم على معظم المواطنين غير الأمريكيين الذين يدخلون البلاد، لمواجهة تفشي السلالة المتحورة من فيروس كورونا.





كما أن محاولات الرئيس جو بايدن للدفع ببرنامج تحفيز بقيمة 1.9 تريليون دولار يعارضه العديد من الجمهوريين في الكونجرس هي أيضًا موضع تركيز المستثمرين.





وعند ختام التعاملات، انخفض مؤشر "ستوكس 600" بنحو 0.8 بالمائة إلى مستوى 405.1 نقطة، كما هبط "فوتسي" البريطاني بنسبة مماثلة إلى مستوى 6638.8 نقطة.





في حين تراجع "داكس" الألماني بنحو 1.7 بالمائة إلى 13643.9 نقطة، وهبط "كاك" الفرنسي بنسبة 1.6بالمائة إلى مستوى 5472.3 نقطة.