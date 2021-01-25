بورش تحقق رقم قياسي جديد على الحلبة (فيديو)

الإثنين 25/يناير/2021 - 07:21 م
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حققت شركة بورش الألمانية رقمًا قياسيًا جديدًا لسيارات السيدان على حلبة Road Atlanta.

ويشار إلى أن الرقم الجديد البالغ 1:31.51 دقيقة سجل لصالح بورش باناميرا تيربو S بقيادة سائق سباقات محترف، ويتفوق الرقم على الرقم السابق المسجل لبورش تايكان الكهربائية بنخو 2.4 ثانية.

تحمل باناميرا تيربو S محرك 4.0 لتر V8 ثنائي التيربو ينتج 620 حصان و819 نيوتن-متر، وستصل السيارة إلى العملاء في وقت قريب بعد أن كشفت عنها بورش مع تحديثات السيارة الجديدة.

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