بورش تحقق رقم قياسي جديد على الحلبة (فيديو)

حققت شركة بورش الألمانية رقمًا قياسيًا جديدًا لسيارات السيدان على حلبة Road Atlanta.





ويشار إلى أن الرقم الجديد البالغ 1:31.51 دقيقة سجل لصالح بورش باناميرا تيربو S بقيادة سائق سباقات محترف، ويتفوق الرقم على الرقم السابق المسجل لبورش تايكان الكهربائية بنخو 2.4 ثانية.





تحمل باناميرا تيربو S محرك 4.0 لتر V8 ثنائي التيربو ينتج 620 حصان و819 نيوتن-متر، وستصل السيارة إلى العملاء في وقت قريب بعد أن كشفت عنها بورش مع تحديثات السيارة الجديدة.



